Налоговый кодекс: когда садоводческим кооперативам придётся платить НДС

Фото пресс-службы правительства РК

Очередной блок вопросов по внедрению норм нового Налогового кодекса рассмотрели на шестом заседании Проектного офиса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серик Жумангарин.

Одной из ключевых тем стали обращения союзов садоводов. После снижения порога обязательной регистрации по НДС до 40 млн тенге у садоводческих обществ возник вопрос — обязаны ли они становиться плательщиками налога на добавленную стоимость.

Как пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов, садоводческие общества регистрируются как потребительские кооперативы и формируют общий фонд за счёт членских взносов. Такие взносы не являются оплатой за товары или услуги и не относятся к облагаемому обороту по НДС.

Таким образом, при получении членских взносов обязанность по уплате НДС не возникает, счета-фактуры не выписываются, и становиться на учёт по НДС не требуется.

Необходимость регистрации может появиться только в случае, если кооператив начнёт вести дополнительную предпринимательскую деятельность и получать доход от реализации товаров или услуг.



