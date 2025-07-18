С начала следующего года в Костанае перестанет работать, так называемая, «нижняя оптовка» в районе Зеленого базара. Поначалу этот рынок модернизировать, однако, в связи с изменениями в закон, теперь это не представляется возможным. Арендаторам дали несколько месяцев, чтобы завершить свою деятельность и освободить торговые точки.

Рынок «Нижняя оптовка» в Костанае работает почти 30 лет и давно стал для местных предпринимателей больше, чем просто рабочим местом. Участок занимает чуть больше 8 тысяч квадратных метров, а продавцы здесь — как одна большая семья. Но с начала 2026 года рынок закроется. Лариса Дидух работает тут уже 22 года — у неё здесь два бутика.

«То, что нам преподнесли неделю назад — для нас, конечно, был шок. Потому что нас заранее не предупреждали о том, что рынок будет сноситься. Нам было сказано, что рынок будет модернизироваться, т.е. что будут какие-то действия проведены в результате чего рынок будет дальше работать», — возмущается предприниматель Лариса Дидух.

Светлана Розилайнен тоже торгует тут немало времени — 23 года. Женщина рассказывает, что место здесь уже наработанное, есть постоянные покупатели, однако теперь она и другие предприниматели не знают, куда идти.

«Нам некуда идти. Мне до пенсии полтора года осталось. Нам места не предоставляют, вот чтобы взять и сказать: «идите туда, мы вам землю даем, идите туда и работайте» — нет. Нет этого ничего. Не знаем, как дальше жить, что нам делать, куда идти», — переживает предприниматель Светлана Розилайнен.

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу норма, согласно которой рынки в городах областного значения должны быть только стационарными. В нынешнем виде рынок «Нижняя оптовка» этим требованиям не соответствует, его нужно модернизировать, поясняет председатель правления СПК «Тобол» Мейрамхан Ержанов.

«СПК «Тобол», в целях приведения в соответствие данного рынка в стационарный начало проводить работу, но столкнулось с такой проблемой, как отсутствие энергомощностей. Нам, на наши техусловия дали отказ энергопередающие организации. В связи с этим, модернизация данного рынка не представляется возможной», — объяснил председатель правления СПК «Тобол» Мейрамхан Ержанов.

Торговля на территории «Нижней оптовки» должна завершиться до 1 января 2026 года, а освободить участок и вывезти имущество необходимо не позднее 1 марта. В то же время бизнесменам предлагают варианты размещения — строятся места на рынке «Саяхат» и в торговом доме «Апельсин». Что касается дальнейшей судьбы земельного участка, который сейчас занимает рынок, в СПК «Тобол» говорят, что решение пока не принято. По официальным данным, строительство дополнительных энергетических мощностей в этом районе планируется не ранее 2027 года.