«Нам повесили клеймо картеля»: костанайские подрядчики отрицают сговор





Четыре компании, занимающиеся содержанием улиц Костаная, подозревают в возможном сговоре при участии в государственных закупках. Расследование проводит областной департамент Агентства по защите и развитию конкуренции.

Речь идёт о ТОО «ДК-Мақсат», «Таза жол АТ», «Конгломерат.KZ» и «Капитал групп союз». Эти организации на протяжении нескольких лет выполняют работы по содержанию городских улиц.

Основанием для начала расследования стало письмо прокуратуры. Антимонопольному ведомству предстоит установить, действительно ли компании нарушили законодательство, либо опровергнуть подозрения.

Подрядчиков заподозрили в «подыгрывании» на конкурсах

По версии департамента, компании могли распределить между собой участки города и действовать по определённой схеме во время конкурсов государственных закупок.

«Одна организация может установить нулевое снижение от цены заказчика, другая — минимальное. В результате выигрывают субъекты рынка с минимальной экономией для государства», — объяснил главный специалист отдела расследований областного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Темирлан Аужанов.

При этом в отделе ЖКХ акимата Костаная заявили, что подрядчики не распределяют городскую территорию самостоятельно. Участки, за содержание которых отвечают компании, определяет акимат.

Предприниматели оспаривают проведение проверки

Подрядчики коллективно обратились в Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. На заседании с участием представителей государственных органов обсуждалась законность процедуры расследования.

Председатель совета Арман Шаменов отметил, что до регистрации проверки антимонопольное ведомство должно было провести заслушивание предпринимателей. По его мнению, нарушение этой процедуры может стать основанием для обжалования.

В департаменте с такой позицией не согласились. Там заявили, что расследования возможных картелей регулируются другими нормами и не предусматривают предварительного уведомления компаний.

«Само понятие “картель” предусматривает внезапность. Если участники заранее узнают о проверке, они могут уничтожить документы. Это специфика расследований по картелям», — пояснил Темирлан Аужанов.

Компании отрицают обвинения

Представители подрядных организаций заявили, что доступ к порталу государственных закупок открыт для всех потенциальных участников, поэтому заранее определить победителя невозможно.

Учредитель ТОО «Конгломерат.KZ» Людмила Канава назвала преждевременными выводы о наличии картельного сговора. Она подчеркнула, что в любой конкурс могут заявиться другие компании, не связанные с действующими подрядчиками.

Антимонопольное ведомство продолжит расследование. Три компании — «ДК-Мақсат», «Таза жол АТ» и «Конгломерат.KZ» — уже обжаловали действия территориального департамента в согласительной комиссии центрального аппарата агентства.

Если предполагаемые нарушения подтвердятся, материалы передадут в суд, который примет окончательное решение.

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