USD 419.96
EUR 510.88
RUB 5.72
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению – Глава государства

Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению – Глава государства

Vinkmag ad

Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает  МИА «Казинформ».

«Нам также предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Приоритетом государства должна стать поддержка наиболее социально-уязвимых граждан», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства добавил, что при этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. «Разрабатываемый социальный кодекс даст комплексный ответ на актуальные вопросы этой важной сферы», — подчеркнул Президент.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Новую концепцию развития пенсионной системы создадут в Казахстане
Следующая новость

Токаев: Мы должны принять специальный закон