Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению – Глава государства

Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает МИА «Казинформ».

«Нам также предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Приоритетом государства должна стать поддержка наиболее социально-уязвимых граждан», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства добавил, что при этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. «Разрабатываемый социальный кодекс даст комплексный ответ на актуальные вопросы этой важной сферы», — подчеркнул Президент.