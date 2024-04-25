Нанесла побои детям. Воспитательницу наказал суд в Костанае

В специализированный суд по административным правонарушениям города Костанай поступили дела об административных правонарушениях в отношении гр.К. за причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 23 февраля 2024 года в ясли саду К. нанесла побои несовершеннолетнему ребенку М., 2021 года рождения, причинив физическую боль, не повлекшую причинения легкого вреда здоровью.

Также, 27 февраля 2024 года умышленно причинила легкий вред здоровью несовершеннолетней Ж.,2021 года рождения, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Дела были объединены в одно производство. В судебном заседании гр. К. вину признала.

В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность и наказание, судом признан — совершение правонарушения К. впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Постановлением суда К. признана виновной и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в размере 25 МРП — 92 300тенге.

Постановление суда в законую силу не вступило.

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