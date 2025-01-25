В рамках заключенного меморандума между правоохранительными органами и операторами связи, при координации Генеральной прокуратуры и прокуратуры города Алматы, сотрудниками ДП города выявлен факт функционирования Call-центра интернет-мошенничества, сообщает прокуратура Алматы.

В ходе оперативных мероприятий в одном из офисов крупного бизнес-центра обнаружен Call-центр, организатором которого выступил гражданин России и задействовал в работу 24 граждан Казахстана. Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета, блокировали звонки от потерпевших.

Изъято 60 единиц компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и «Sim-Box».

Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами (что говорить, как вести себя, переключение на старших менеджеров и т.д.).

По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб.

Органы прокуратуры призывают граждан быть внимательными, не поддаваться на уговоры о сомнительных инвестиционных вложениях, не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном функционировании подобного Call-центра, сообщать в правоохранительные органы.

Ранее Генеральный Прокурор Берик Асылов положительно отметил принимаемые нижестоящими прокурорами меры по борьбе с интернет-мошенничеством и наркобизнесом.

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