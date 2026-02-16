Рудненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина П., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Судом установлено, что 14 января 2026 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта с супругой нанёс ей два удара кухонным ножом. Один из ударов пришёлся в область плеча, что причинило потерпевшей тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшая, в свою очередь, обратилась к суду с просьбой о снисхождении.

Санкция ч. 1 ст. 106 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.

При назначении наказания суд учёл личность подсудимого, который ранее привлекался к уголовной ответственности, совершал противоправные действия, в том числе аналогичные, в отношении супруги, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и общественного порядка.

По приговору суда гражданин П. признан виновным и осуждён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

