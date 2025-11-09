22 октября во время рабочей смены на промышленной территории предприятия ТОО «Эталон» сотрудница службы безопасности обнаружила дикое животное. Проявив любопытство и осуществляя видеосъёмку на личный мобильный телефон, работница пренебрегла требованиями личной безопасности и попыталась установить контакт с животным. В ходе попытки взаимодействия дикое животное проявило агрессию.

▶

В результате происшествия пострадавшая обратилась в приёмное отделение Житикаринской районной больницы для профилактического осмотра. Медицинскими специалистами проведено обследование и оказана вся необходимая помощь, включая вакцинацию. Госпитализация не потребовалась, состояние пострадавшей стабильное.

Видеозапись инцидента, сделанная на личное устройство, впоследствии была передана третьему лицу без разрешения и согласия на распространение. 5 ноября данное видео начало активно распространяться в мессенджерах и социальных сетях.

В связи с этим 6 ноября местным исполнительным органом Житикаринского района было проведено официальное информирование населения на государственном и русском языках через площадки местных средств массовой информации.

На данный момент в районе сформирована и осуществляет деятельность рабочая группа , в состав которой входят представители местного исполнительного органа, прокуратуры, отдела полиции, ветеринарной станции, ветеринарной инспекции и охотничьего общества.

На постоянной основе функционирует call-центр 109, осуществляющий приём обращений от граждан, в том числе по вопросам, связанным с появлением диких животных на территории населённых пунктов.

По состоянию на 8 ноября поступило 4 обращения от граждан, сообщивших о случаях появления (бродяжничества) диких животных на территории населённого пункта. Все обращения приняты в работу и находятся под контролем компетентных органов.

“Уважаемые граждане соблюдайте меры личной безопасности при обнаружении диких животных и воздержитесь от попыток контакта с ними. В случае выявления подобных ситуаций рекомендуется незамедлительно сообщать по номеру 109”,- говорится в сообщении.

