Нападение на детей: все школы Казахстана проверят на безопасность

Министр просвещения РК поручил создать спецкомиссию после происшествия в школе Петропавловска.

Об этом сообщается на официальной странице Комитета по охране прав детей Минпросвещения Казахстана в Facebook.

«По поручению министра просвещения Казахстана по факту случившегося в школе города Петропавловска создана комиссия. В её состав вошли представители Комитета по охране прав детей, департамента по обеспечению качества в сфере образования, управления образования Северо-Казахстанской области. Отметим, в школе для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения и имеется тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.

Вместе с тем управлениям образования областей и городов республиканского значения поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны. В ведомстве напомнили, что безопасность в школах регламентируется инструкцией, принятой ещё 30 марта 2022 года.

Утром 13 февраля ученик 9 класса школы №4 Петропавловска принёс с собой топор, нож и маску, после чего напал на трёх старшеклассников. Двое пострадавших сейчас в реанимации. По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психдиспансере. Несовершеннолетнего задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»

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