В Лисаковский городской суд поступил иск о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Как следует из материалов дела, 28 декабря 2025 года в результате нападения собаки, принадлежащей ответчице К., детям истицы З. были причинены телесные повреждения. Дети испытали физическую боль и моральные страдания, связанные с сильным испугом и стрессом. Указанные обстоятельства подтверждены медицинскими документами, а также протоколом об административном правонарушении.

Истица обратилась в суд с требованием взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда, причинённого её несовершеннолетним детям.

В ходе примирительных процедур стороны пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке медиации. Ответчица приняла на себя обязательство выплатить истице 400 тысяч тенге в качестве компенсации.

Таким образом, при содействии судьи-примирителя конфликт был урегулирован в досудебном порядке с применением медиации.

