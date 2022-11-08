Нападения бездомных собак на людей участились в Костанайской области

Костанайской области нужно 196 млн тенге, чтобы решить проблему безнадзорных и бродячих животных. Дело в том, что в рамках нового закона в стране запрещен отлов и отстрел бродячих кошек и собак.

Сейчас государство должно создавать временные приюты и заниматься вакцинацией таких животных. Но пока этим занимаются лишь волонтеры. Аким Костанайской области рекомендовал главам городов и районов всерьез взяться за дело.

В рамках нового закона «Об ответственном обращении с животными», акиматам с середины этого года запрещено вести отлов и отстрел бродячих кошек и собак. Хотя только в прошлом году их было отловлено больше 20 тыс. голов. Сейчас эту численность никто не регулирует. Технические спецификации по временному содержанию, вакцинации и стерилизации безнадзорных и бродячих животных только выпустили. И теперь Костанайской области нужны почти 196 млн тенге, чтобы все это воплотить в жизнь.

«Учитывая острую необходимость в финансовых средствах для исполнения показателей программ акиматом области направлено письмо в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан об оказании содействия в выделении финансовых средств из республиканского бюджета», — отметил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбаев.

Эти деньги нужны региону и для строительства приютов и содержанию в них животных. Сейчас в регионе их открыто 5. Три из них находятся в Костанае, и по одному в Житикаре и Лисаковке. Они не государственные, а частные, но через госзакупки, отмечает глава региона, могут помочь решить области проблему.

«Слабо выполняют поручение. В Житикаре, у него там гаражи и помещение, арендует за 220 тыс. тенге, входит и содержание, кто убирает, оного человека. Надо акимам съездить, посмотреть, средства небольшие, вопросы решить, у нас на 60 случаев укусы увеличились», — подчеркнул аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Статистика и ,правда, фиксирует увеличение жалоб от населения по фактам нападения на людей и укусов животных. Так, за 9 месяцев 2022 года по области было зарегистрировано 2172 таких случая.

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