Напал на пустыре. Разбойное нападение на женщину раскрыли в Костанае

Преступление совершено 6 января. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Жительница областного центра вышла вечером из дома на работу. Путь до остановки лежал через пустырь. Именно здесь на неё напал неизвестный мужчина. Он забрал у нее 7 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении. Женщина полицию в этот день не вызвала, а сообщила о преступлении только 13 января, ссылаясь на то, что в этот день мобильная связь не работала.

13 января полицейские начали работу по раскрытию преступления, которое осложнялось тем, что потерпевшая не смогла сообщить приметы нападавшего. Она запомнила только, что одет он был во все чёрное, и как ей показалось, в руке у него был нож. Одна примета всё же была. Женщина запомнила, что на мужчине были кроссовки с надписью «Adidas».

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские проанализировали видеозаписи ближайших камер видеонаблюдения.

«На одной из них видно, как за женщиной на пустыре идет мужчина, одетый во всё чёрное», — рассказал сотрудник криминальной полиции ДП Костанайской области, подполковник Жалгас Нурахметов.

Далее, в ходе отработки жилого массива полицейскими 19 февраля задержан 20-летний житель города, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

На основе собранных доказательств и проведенного опознания, подозреваемого задержали. Он дал признательный показания и рассказал, что деньги он забрал, угрожая блестящей зажигалкой, которую в темноте можно принять за нож.

Деньги подозреваемый потратил на алкоголь. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 192 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Разбой».

С начала года в Костанайской области раскрыто два разбойных нападения.

В пресс-службе ДП Костанайской области пояснили, что с начала года при помощи камер видеонаблюдения в областном центре раскрыто 24 преступления.

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