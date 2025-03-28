К выяснению обстоятельств совершения резонансного преступления приступил уголовный спецсуд Костанайской области. В январе этого года в Костанае стало известно об убийстве 16-летнего подростка. Уже тогда сообщалось, что преступление совершил сожитель матери мальчика.

44-летний Иван Степанов в 2021 году на три года был осужден за кражу. Освободился он в январе 2024, но, как отметила в суде гособвинитель, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, и в период непогашенной судимости совершил особо тяжкое преступление. С апреля прошлого года он жил в доме на улице Майлина вместе с Ириной Жарковой и её 16-летним сыном Данияром Нургалиевым. В ноябре мужчину арестовали за неисполнение решения суда. Вышел он только 4 января этого года, сразу вернулся в квартиру к сожительнице, где пробыл три дня.

«Около 06:00 Степанов соверши попытку суицида порезав вены на руках, по причине «измен со стороны его сожительницы», был госпитализирован в ГКП «Костанайский областной центр психического здоровья». Однако в здравоохранительном заведении Степанова не приняли», — сказала государственный обвинитель Динара Дощанова.

Вернувшись в квартиру Степанов на кухне предъявил Жарковой претензии по поводу измен, как сказано в материалах дела, застал её с другим мужчиной. Женщина ушла спать в зал. В этой же комнате на диване спал и её сын.

«На почве измен Жарковой у Степанова возник умысел на подчинение моральной воли Жарковой, путем совершения убийства, то есть противоправного причинения смерти её заведомо несовершеннолетнему сыну Нургалиеву, находящемуся в беспомощном состоянии. В связи с чем он прошел в прихожую, открыл шкафчик, откуда взял молоток», — зачитала обвинение Динара Дощанова.

Степанов напал на спящего мальчика. Позже, на месте преступления будут найдены молоток и сковорода со сломанными ручками, отвертка, кухонный нож. Последним он пытался порезать и себя. Обвинение настаивает, что все это он совершил с особой жестокостью, потому, что хотел причинить моральные страдания Жарковой. Женщина, которая пыталась его остановить, была избита, отчего на время потеряла сознание.

— Он объяснил свои действия, или молча он наносил вам удары?

— Говорил, что «ты теперь будешь всю жизнь с этим жить».

— С чем жить?

— Что «я твоего сына убил».

— Он говорил, почему он так поступил?

— Что я, якобы, ему изменяю.

Следующим этапом на процессе должен стать допрос свидетелей. Подсудимого допросят в последнюю очередь, перед изучением документальных материалов дела.

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