Напали и избили. Барсетку с деньгами похитили у костанайского предпринимателя

Костанайскому предпринимателю полицейские вернули барсетку с деньгами, которые предназначались для выплаты заработной платы рабочим. 20 августа суд вынес приговор двум подсудимым совершении данного преступления.

Преступление было совершено 11 июля этого года. На пульт 102 поступило сообщение о том, что по улице Каирбекова на мужчину напали неизвестные лица и похитили барсетку с деньгами. В сумке находилось более 200 тысяч тенге и документы.

Как установила полиция, в тот день 51-летний житель областного центра приехал на строящийся объект, для того чтобы выдать зарплату рабочим. К нему подошли двое незнакомцев и стали требовать деньги. Мужчину избили, вырвали из рук барсетку, грабители скрылись. В полицию позвонили рабочие, которые выбежали из строящегося дома на шум и крики.

По словам следователя УП города Костаная старшего лейтенанта полиции Даны Маляниной, после получения заявки, наряд патрульной полиции и оперативно-следственная группа прибыли на место происшествия в течение трех минут. Потерпевший указал полицейским, в какую сторону побежали подозреваемые. Один из них был задержан сразу, другому удалось скрыться. Он был задержан оперативниками через двое суток. Задержанными оказались жители города Тобыл в возрасте 24 и 27 лет, ранее судимые.

Следователем уголовное дело было расследовано в кратчайшие сроки и направлено суд. Приговором суда мужчины осуждены к различным срокам наказания.

Предприниматель написал благодарственное письмо в адрес следователя Даны Маляниной, оперуполномоченных Арлана Масакбаева и Өзбекали Қали.

«Хочу отметить профессионализм полицейских и оперативное раскрытие, быстрое и качественное расследование уголовного дела. Деньги предназначались для выплаты зарплаты работникам», — поблагодарил мужчина.

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