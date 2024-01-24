Напился и спал голым. Правонарушитель снят с поезда в Костанае

Трое правонарушителей сняты с пассажирских поездов за распитие алкогольных напитков, сообщает Polisia.kz. При патрулировании пассажирского поезда сообщением Алматы – Костанай сотрудниками департамента полиции на транспорте выявлены двое мужчин за нарушения общественного порядка.

В ходе проверки установлены 41 и 58-летние жители Костанайской области, которые в пути следования распивали спиртные напитки, выражались нецензурной бранью в адрес других пассажиров.

Правонарушители по акту были сняты с поезда на станции Атбасар Акмолинской области. Более того, мужчины не подчинялись законным требованиям сотрудников при доставлении в комнату полиции. В отношении задержанных составлены сразу три административных протокола – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянение, за мелкое хулиганство, а также за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа и наложен штраф в размере 5 МРП каждому. Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в Рудненский городской суд – для рассмотрения.

«Аналогичный факт имел место и на станции Костанай. В этот раз транспортные полицейские сняли 60-летнего жителя Актобе с пассажирского поезда сообщением Нурлы-Жол – Орал. Пожилой мужчина в поезде распивал спиртной напиток и спал на месте в обнаженном виде, тем самым оскорблял своим внешним видом человеческое достоинство и нравственность. Нарушитель оштрафован на 5 МРП за распитие алкогольных напитков. Административный материал за мелкое хулиганство направлен в суд. Напоминаем, что неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа — влекут штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток. Мелкое хулиганство влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток», — сообщили в МВД РК.

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