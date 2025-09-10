В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции «Письмо учителю».
У каждого из нас есть тот самый учитель, который навсегда в сердце. Кто-то поддержал в трудный момент или вдохновил.
Напиши письмо своему учителю настоящему или бывшему.
Это уникальная возможность выразить благодарность своим наставникам, поделиться воспоминаниями и рассказать, как повлиял учитель на вашу жизнь.
Письмо может быть от класса. Написать могут школьники и студенты. Это может быть история из далекого прошлого. Взрослый человек, уже работающий или на заслуженном отдыхе также может написать письмо учителю.
Условия: объем письма одна страница А4 или не более 2000 знаков. Укажите ФИО, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.
Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау
Лучшие письма будут опубликованы.
Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!
Торопитесь!
