Наплыв клиентов наблюдается в отделениях «Отбасы банка»

В отделениях «Отбасы банка» наблюдается наплыв клиентов, передает Tengrinews.kz.

Пользователи публикуют в соцсетях кадры из филиалов банка в Алматы. На одном из них можно увидеть, как толпа людей стоит в очереди перед входом в здание. Автор ролика отмечает, что через три дня повышается порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. Поэтому он приехал в финансовое учреждение, чтобы воспользоваться имеющимися пенсионными излишками. Мужчина предположил, что стоящие в очереди клиенты также пришли с аналогичной целью.

Отметим, что видео было снято 28 марта около 10.00. Судя по кадрам, это отделение «Отбасы банка» в Алматы, расположенное на пересечениях улиц Шевченко и Ауэзова. Между тем к 16.30 ситуация перед филиалом выглядела следующим образом: очередь перед входом наблюдалась, но не такая длинная.

В пресс-службе «Отбасы банка» сообщили, что в последние дни марта ожидается наплыв клиентов. Это связано с тем, что с 1 апреля повысятся пороги минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений.

«Значения изменятся. Осталось немного дней. Хотя мы предупреждали казахстанцев, что нужно заранее производить все финансовые операции. Тем более все операции по использованию единовременных пенсионных выплат можно реализовать онлайн на платформе enpf-otbasy.kz. Там подаются заявки, там же они обрабатываются и там же можно отслеживать статус этих заявок. Однако некоторые наши клиенты предпочитают прийти в отделение банка. Они думают, что это как-то ускорит процесс. Но на самом деле собирается такая очередь», — сказала официальный представитель «Отбасы банка» Наталья Кутлина.

Она также рассказала, в каких случаях клиентам обязательно нужно приходить в отделение банка.

«Есть услуга частичного или досрочного погашения займов за счет ЕВП. И по некоторым из видов этих операций необходимо прийти в наше отделение. Но на них приходится всего 12 процентов из всех целей всего объема отработанных заявок по ЕВП. Также некоторые клиента обращаются в филиалы банка, чтобы узнать статус своей заявки или убедиться, все ли правильно они сделали. Хотя все это, я повторюсь, можно сделать дистанционно», — дополнила Кутлина.

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