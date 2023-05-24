«Наплыв россиян не закончился» — эксперты оценили рынок аренды жилья в Казахстане

Казахстанские эксперты рассказали о состоянии рынка аренды, факторах, влияющих на цены, и дали прогноз изменения стоимости аренды квартир, передает Tengrinews.kz.

Глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов отметил, что рынок аренды жилья, в отличие от рынка купли-продажи, где наблюдается некоторая стагнация, находится сейчас в активной фазе. При этом не видно никаких факторов, которые влияли бы на рост цен, и поэтому происходит корректировка в сторону понижения. По словам эксперта, это связано с прошедшим ажиотажем конца прошлого года, когда на фоне миграции со стороны соседних стран аренда жилья в стране подскочила. Произошло спекулятивное повышение цены аренды в приграничных городах и городах республиканского значения. На сегодня, по мнению Мусрепова, она откатывается до цен, которые были на рынке до ажиотажного спроса, то есть летом 2022 года.

«Мы не видим никаких предпосылок для повышения стоимости аренды. Рынок купли-продажи не столь активен. При этом нельзя сказать, что спрос на аренду сильно упал. Продолжаются миграционные процессы из ближнего зарубежья, казахстанцы снимают квартиры на период проведения ремонта в своем жилье, и сейчас как раз сезон. Наблюдается внутренняя рабочая миграция, многие снимают жилье в крупных городах по работе. При этом надо отметить, что многие арендодатели до сих пор не могут отойти от эффекта резкого скачка цен на протяжении последних месяцев прошлого года. Во многих объявлениях вы еще можете увидеть эти старые завышенные цены, но в процессе переговоров они чаще всего вынуждены снижать стоимость до более приемлемой», — рассказал эксперт.

Ермек Мусрепов отметил, что фактор присутствия россиян на рынке аренды в Алматы и Астане никуда не исчез, так как в этой стране продолжаются военные события и многие граждане выезжают в ближнее зарубежье, и одной из самых популярных стран у них остается Казахстан. Хотя с новыми правилами они могут находиться в Казахстане только три месяца, после чего должны покинуть страну на три месяца, многие из них возвращаются в Казахстан и снова снимают жилье у нас после этого срока. Теперь приток россиян на рынок аренды стал более волнообразным. При этом многие из них сумели найти работу в Казахстане, получили вид на жительство или нашли другие поводы остаться в стране подольше. Они заключают долговременные контракты на аренду.

При этом, как добавил эксперт, тренд с россиянами все-таки изменился. Если раньше они были готовы снимать жилье по любой цене, в том числе из-за выгодной курсовой разницы, то сейчас, когда курс рубля стал не столь выгодным, российские арендаторы стараются найти жилье, уже подстроившись под казахстанские условия по более выгодной цене. Кроме того, сами казахстанцы не могут снимать по таким спекулятивным ценам, и рынок постепенно возвращается в прежнее русло.

По словам специалиста по недвижимости, стоимость аренды однокомнатных квартир экономкласса в Алматы и Астане сейчас составляет от 100 до 140 тысяч тенге. Двухкомнатных — до 200 тысяч тенге. За такую цену можно снять как старую квартиру в центре города, так и квартиру в новом доме, но в районах на окраине Алматы.

«По большому счету, дефицита на рынке не наблюдается, так как вводятся новые квадратные метры. В оборот поступает новое жилье. Думаю, рынок жилья стабилизировался, и если кризиса не будет, в частности в строительной отрасли, то он не будет сильно меняться. Это сейчас зависит от разных процессов, включая ситуацию в России и соседних странах. Если в рамках купли-продажи жилья ситуация не выровняется, там тоже будет движение в сторону понижения, то это повлияет на дополнительную корректировку в сторону понижения и цен на аренду. Тут нужно учесть и фактор сезонности, так как с осени, когда начнется учебный год, спрос снова будет повышенным. Новые программы субсидирования аренды жилья для молодежи и малоимущих также могут создать дополнительный спрос. Несмотря на все это, мы в первую очередь ожидаем стабильность и спокойствие на рынке, цены постепенно возвращаются к прежним значениям», — поделился прогнозами о рынке аренды глава Федерации недвижимости.

Эксперт рынка недвижимости Казахстана Диляра Сулейменова отметила, что цены на аренду жилья в 2023 году достигли космических высот в связи с ажиотажем, вызванным волной мигрантов из России. Сегодня рынок аренды очень активен, несмотря на небольшое снижение цен. По ее словам, некоторые собственники квартир даже поднимают стоимость аренды, ищут новых арендаторов, кто будет готов оплачивать рыночную цену за квартиру.

«Рыночные цены на сегодняшний день выросли почти на 30 процентов по отношению к прошлогодним показателям. Я сейчас говорю о весенних месяцах. Чуть большим повышением отличился зимний период — 34,3 процента (по аналитическим данным) по сравнению с прошлым годом», — добавила Диляра.

По словам эксперта, ситуация на рынке сейчас складывается из трех основных факторов:

Спрос и фактический съем жилья со стороны граждан Российской Федерации по-прежнему остаются высокими. Многие россияне, которые арендовали жилье на пике цен, сейчас меняют квартиры, ищут жилье подешевле, и это также создает спрос, в том числе и информационный. Не каждый казахстанец может позволить себе приобрести жилье в собственность, а программы льготного кредитования жилья стали менее доступными. К тому же банки все еще сохраняют высокую процентную ставку. На рост цен также влияют инфляционные процессы.

«Если сравнивать апрельские цены по отношению к марту этого года, то на рынке аренды недвижимости цены снизились на 10-15 процентов, но, как я сказала выше, рынок по-прежнему сохраняет хорошую активность. Спрос превышает предложение, хорошие варианты, особенно более-менее бюджетные, быстро находят потенциальных арендаторов», — рассказала Диляра Сулейменова.

По оценке эксперта, однокомнатную квартиру в крупных городах можно арендовать от 150 тысяч тенге (не в самой лучшей локации и состоянии) до 500 тысяч тенге в хороших жилых комплексах. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется от 250 тысяч до 1 300 000 тенге в премиальных жилых комплексах, например Esentai Apartments. Аренда трехкомнатной квартиры будет составлять от 260 тысяч до 1 500 000 тенге.

Говоря о прогнозах, эксперт заметила, что ситуация на рынке аренды будет складываться исходя из общего информационного поля и ситуации в соседней стране, а именно — России. Если Казахстану следует ожидать очередного наплыва мигрантов, а, вероятнее всего, так и будет, то, разумеется, это скажется на спросе и отразится на рынке закономерным повышением стоимости жилья.