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Напоминаем! Режим локдауна начнет действовать с 25 июля в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

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Об усилении ограничительных мер в выходные в Костанайской области. 

  1. С 00:00 часов  25 июля по 00:00 часов 27 июля на территории Костанайской области установить режим локдауна, в связи с чем ввести следующие дополнительные меры:

1) разрешается выход жителям из мест проживания по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

2) запретить все виды игровой, развлекательной деятельности, проведение зрелищных  и массовых мероприятий;

3) запретить деятельность   общественного транспорта (за исключением   дачных маршрутов с определением графика движения с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов);

4)  деятельность объектов общественного питания разрешить только   на вынос и доставку готовых блюд до потребителя с 09:00 до 21:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты придорожного сервиса);

5) запретить деятельность всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания, аптек;

6) запретить деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;

7) запретить деятельность объектов по оказанию бесконтактных   услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, одежды, обуви);

8) приостановить деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Напомним, режим локдауна будет установлен и на следующие выходные

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