Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании напомнил о существующей возможности получения земельных участков по ИЖС в микрорайоне «Кунай». Он отметил, что сейчас в городском акимате проходит актуализация очереди на жилье.
«По ИЖС, по Кунаю я хотел сказать. Сегодня идет работа по определению очередников. 1800 участков. Если точно 1792. Понятно, работа идет. У нас есть еще ровно месяц. До 1 сентября. Еще раз в СМИ, просьба такая, в СМИ обратитесь. Чтобы люди не потеряли свою очередь. Может кто-то не знает. Здесь у нас журналисты. Тоже прошу акцентировать внимание, что сегодня идет как раз работа с очередниками, поэтом должны появиться очередники, чтобы завтра не было вопросов. Потому что до 18 сентября сейчас мы определяемся по границам земли и потом будет распределение самой земли и строительство начнется», — отметил аким Костаная.
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