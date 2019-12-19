Напряглись, когда убрали шасси. В Костанае из-за постороннего предмета самолет пошел на второй круг

Инцидент произошел в аэропорту Костаная Об этом alau.kz рассказали пассажиры судна авиакомпании Qazaq Air. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиационной администрации РК.

Инцидент произошел 13 декабря. Самолет выполнял рейс Нур-Султан-Костанай.

«Заходили, как обычно со стороны автовокзала. Самолет выпустил шасси, но подходя к взлетно-посадочной полосе шасси убрали. Самолет пошел на второй круг. Мы взволновались. Командир сказал, что на полосе что-то находится. Поэтому пошли на второй круг», — рассказали пассажиры.

По информации пресс-службы авиационной администрации РК, по команде диспетчера «Вышка» пилот выполнил повторный заход на высоте круга по причине занятости взлетно-посадочной полосы.

«Сотрудники аэропорта с разрешения диспетчера «Вышка» выехали на оперативное устранение постороннего предмета с взлетно-посадочной полосы. В свою очередь диспетчер сообщил пилоту а/к Qazaq Air, что воздушному судну необходимо уйти на второй круг. Нарушения со стороны сотрудников аэропорта, диспетчера «Вышка» и пилота нет. Работы по устранению постороннего предмета осуществлялись в соответствии с принятыми правилами аэродромного обеспечения», — сообщили в пресс-службе.