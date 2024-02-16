Напрямую задать вопросы акиму Костанайской области смогли жители региона

Еще задолго до начала приема граждан к терминалу, который выдает талоны, выстроилась большая очередь. Среди людей и Асйсулу Дощанова — председатель ОСИ «Майлина- 67», пришла женщина не одна, а со своими коллегами из других домов.

Представители объединений собственников имущества приходят сюда уже не впервые, до этого их направляли к акиму города, но сегодня хотят попасть именно к главе региона. Женщина отмечает, что они нуждаются в поддержке акимата. К примеру, они уже долгое время не могут решить проблему с бизнесом, который занимает первые этажи многих жилых домов в городе.

«У нас проблем очень много, чтобы не забыть я все записала. Конечно, мы все сейчас озвучим, и хотелось бы чтобы раз в месяц, в два месяца один раз председателей ОСИ, пусть ассоциацию принимают и изучают наши вопросы, и пусть будет какой-то зам, который будет нас курировать, мы потому, что застряли в судах», — рассказала председатель ОСИ «Майлина-67» Айсулу Дощанова.

Попасть к главе региона им все таки удалось. Кумар Аксакалов выслушал людей, и пообещал, что раз в четыре месяца будет встречаться с председателями ОСИ, и выслушивать их просьбы и пожелания. Байбатыр Жакупов тоже сегодня хочет попасть к акиму области. Мужчина уже приходил на предыдущий приём граждан, и его вопрос тогда решился положительно, поэтому уверен, что такие мероприятия очень важны, и что самое главное, имеют результат.

«Ровно год назад я попал к акиму области, раньше такого не было никогда. Для меня это было интересно попасть, попал после 18:00, я видел он уже устал, но, принял, выслушал. И я ему высказал свой вопрос. Аким области внедрил это движение прием граждан, и это развилось, и оно вошло в систему. И люди идут», — говорит Байбатыр Жакупов.

А вот Галина Тимашова сегодня пришла на прием к акиму города. Она живет в районе Костанай-2, и как сама признается, очень боится весны. Этот район один из проблемных в городе, и относится к паводкоопасным. Женщина просит акимат уделить им особое внимание, вовремя вывозить снег, и проработать вопрос установки ливневок.

«Нам проложили асфальт, а там ни ливневок нет, ничего не сделали. А мы когда воду выкачиваем она бежит к соседям, соседи выкачают, бежит к другим соседям. Другого выхода нет. Нужны ливневки», — рассказала Галина Тимашова.

В городском акимате женщине ответили, что как раз в этом году весной, в районе Костанай-2 приступят к установке ливневок. Единый день приема граждан в этом году проходит впервые, в прошлом году его провели 4 раза. Как отмечают представители областного акимата, больше всего людей желают попасть к главам региона и областного центра. На 12:00 глава региона, аким Костаная и руководители областных ведомств уже приняли 150 человек. Задать свои вопросы люди могли до 6 часов вечера. В этом году единый день приема граждан будет проходить также 4 раза.

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