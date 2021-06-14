Нарколаборатория «работала» в гаражном кооперативе в Костанайской области

Сотрудниками управления полиции Рудного в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» пресечена деятельность нарколаборатории по изготовлению психотропных веществ.

Для этих целей 55-летний житель Костанай арендовал гараж, находившийся на территории одного из автогаражных обществ города горняков.

В ходе обыска в гараже оперативниками изъято 446 zip – пакетов с психотропным веществом «мефедрон» общим весом 308,8 грамм, что относится к особо крупному размеру. Из гаража изъят целый арсенал — кофемолки, электронные весы, 94 новых zip – пакетов, этиловый спирт, полиэтиленовые пакеты, изоленты, свидетельствующий об изготовлении и расфасовке наркотических средств. При себе у мужчины были денежные средства в сумме 84 тысячи тенге.

По словам начальника УП Рудного Алима Бажикбаева, данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК –

«Незаконное изготовление, приобретение, переработка, хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Ранее судимому за аналогичные преступления мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

На «черном» рынке стоимость изъятых наркотиков оценивается в 15 млн. тенге.

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