Наркопреступления выявили костанайские полицейские во время ОПМ

В период с 24 по 28 мая 2021 года на территории Костанайской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».



Осуществлены проверки лечебно-профилактических учреждений и субъектов, задействованных в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Всего за период проведения ОПМ выявлено 17 наркоправонарушений. В том числе: два факта нарушений правил оборота с наркотическими средствами, пять фактов нарушенийправил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и один факт нарушения требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров.

Также зарегистрировано 4 факта по статье «Сбыт наркотических средств» и 5 фактов по статье «Хранение наркотических средств».

В текущем году из незаконного оборота изъято более 14 килограммов различных наркотических средств, зарегистрировано 57 фактов связанных со сбытом наркотиков, 12 фактов хранения в особо крупном размере, 12 фактов контрабанды и 109 наркопроступков.

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