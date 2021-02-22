Наркосбытчик прятал героин в нижнем белье

В середине февраля Житикаринские полицейские задержали сожителей — 37-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, которые занимались сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

После поступившей в отдел полиции оперативной информации, сотрудники провели обысковые мероприятия, которые подтвердили этот факт. В квартире житикаринцев найдены наркотические вещества, а именно 17 фольгированных свертков героина мужчина прятал в нижнем белье.

По словам начальника отдела полиции района Болата Иманова, наркодилеры, которые в настоящее время находятся в местном изоляторе временного содержания, не только занимались продажей наркотических средств, но и сами их употребляли. Женщина к тому же беременна.

Районным судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Данное преступление является особо тяжким. Согласно статье 297 ч.3 п.1 УК РК задержанным грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Впрочем, у мужчины уже была судимость, которую он когда-то получил за наркопреступление…

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