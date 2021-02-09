Наркотик в прямой кишке пытался пронести осужденный в СИЗО Костаная

Гашиш «в себе» пытался пронести осужденный, в следственный изолятор Костаная. Об этом сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.

Сделать он хотел это весьма «ухищренным способом» — спрятав сверток в прямой кишке. Осужденного доставили в учреждение из изолятора временного содержания. При прохождении рентгена, сотрудники заметили в нижней части тела подозрительный предмет и было решено провести досмотр осужденного полностью.

«После обыска, обнаружился пакетик с гашишом, весом почти в 4 грамма. Сам осужденный признался сразу, что хотел пронести наркотики на территорию учреждения. Однако, ранее по прибытию в следственный изолятор, ему был задан вопрос о наличии запрещенных предметов, на что мужчина ответил, что таковых предметов не имеет. По данному факту собран первичный материал, зарегистрирован в журнале учёта нарушений спецконтингентом режима содержания. Неоднократные попытки доставить осужденным учреждения предметы, находящиеся под запретом установленных правил могут стоить серьезного штрафа в размере 10 МРП либо предупреждения», — сообщили в пресс-службе.

С начала 2021 года — это первый случай попытки проноса запрещенного предмета. В 2020 году зарегистрировано 6 фактов изъятий запрещенных предметов. Все случаи предотвращены.

Осужденный М. привлечен по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

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