Наркотики в дезодоранте пытались пронести в колонию Костанайской области

Сверток с неизвестным веществом пытались передать заключенному в Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

При очередном досмотре бандероли, было найдено запрещенное вещество, предназначавшееся для осужденного. Так, оперуполномоченный группы досмотра режимного отдела Н.Нургажинов, в присутствии контролера воинской части 6697 А.Жудуруковой во время проведения досмотра бандероли, обнаружил внутри дезодоранта полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом и обмотанный изолентой. Сама посылка предназначалась одному из осужденных.

В настоящее время данная передача изъята, “сверток” отправлен на экспертизу.

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