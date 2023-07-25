Наркотики в шоколадном яйце обнаружили у россиянина костанайские полицейские

В рамках ОПМ «Карасора 2023» при пересечении государственной границе на автомобильном пропускном пункте «Кайрак», сотрудниками управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области и Карабалыкского района, совместно и сотрудниками пограничной службы КНБ по Костанайской области у россиянина были изъяты наркотические вещества.

Марихуану он пытался провезти через границу в Kinder Сюрпризе.

«При досмотре пассажира, который пересекал границу в сторону России служебно-розыскная собака учуяла запах наркотиков. На вопрос: имеются ли у Вас запрещенные вещества?, — мужчина признался, что да. Когда спросили, где он хранит наркотические вещества, он отдал Kinder Сюрприз, в котором находилось около трех грамм марихуаны», — рассказал начальник управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

В настоящее время начато досудебное производство по двум статьям — 286 УК РК «Попытка контрабанды», а также по статье 296 УК РК «Хранение наркотических средств». Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что с начала ОПМ «Карасора» года из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 10 кг. различных наркотических средств.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.