Народный контроль над ситуацией в больницах создают в Казахстане

Глава Минздрава Алексей Цой отреагировал на зов о помощи активистки из Алматы Аиды Букаевой, заявившей в Facebook о том, что в инфекционных и провизорных стационарах не хватает врачей и плохо кормят, передает Today.kz.

«В провизорном стационаре на 60 больных 1 врач и 2 медсестры. Да, сегодня суббота. Но у вируса и беды нет выходных. Все медсестры и врачи, боясь главной медсестры или главврача, молча пашут, латая хлопчатобумажную допотопную одежду, и рапортуют, что все окей», — написала женщина.

Она также призвала бизнесменов обеспечить больных кисломолочными продуктами.

«После длительного приема сильнейших антибиотиков у всех дисбактериоз. Иначе потом некому будет пить ее. Повара ресторанов, идите и научите варить съедобную еду в больницы. Без нормальной еды не поднимем больных. Если ваши пожилые родственники, лежащие в стационарах, говорят, что у них все есть и ничего не нужно, они врут, жалея вас», — заявила активистка.

Глава Минздрава нашел телефон Аиды Букаевой и договорился с ней организовать народный контроль в стационарах.

«Сегодня много неравнодушных людей обращаются ко мне с предложениями помощи в доведении до населения объективной картины, разъяснении простых рекомендаций по лечению, оказанию благотворительной помощи. Мы договорились создать народный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций. Оценить реальную картину. Дать предложения чем помочь, достаточно ли лекарств, все ли сотрудники достаточно защищены, как оказывают помощь пациентам, уделяет ли руководство достаточное внимание коллективу и пациентам. И, если надо, примем жесткие меры, особенно по случаям коррупционного характера и перепродажи лекарств. Аида согласилась это направление взять на себя и готова выезжать в регионы. Мы также ищем добрых людей, готовых участвовать в такой работе в регионах. Национальная волонтерская сеть уже выразила желание участвовать в этом проекте. Доступ к медицинским организациям мы обеспечим. По итогам будем принимать конкретные решения по улучшению ситуации в ручном режиме», — сообщил Цой.

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