«Нарушающие режим ЧП подвергают опасности огромное количество людей»- Аруна Жаксагулова

На сегодняшний день случаев заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области нет. Чтобы не допустить распространение вируса в стране действует режим ЧП. Введено ограничение на выезд в Костанайскую область и установлено 10 блокпостов. Внутри области прекращены пассажирские перевозки между населёнными пунктами. Сокращено количество общественного транспорта, автобусы стали курсировать до 20:00.

Заместитель Председателя ОО «Умит – Надежда» Аруна Жаксагулова считает, что от ответственного выполнения правил режима ЧП зависит жизнь огромного количества людей.

«Конечно, все сейчас следят за режимом ЧП и ждут новых поручений на этот счет. Я за то, чтобы люди стали более дисциплинированны. От каждого из нас зависит течение этой ситуации. Я считаю, что все меры правильные, учитывая случаи в других странах, когда люди легко к этому отнеслись и думали, что это пройдет где-то далеко и не с ними, не с их семьей. Говорят сидеть дома, значит надо соблюдать все поручения. Даже один человек может стать источником заражения огромного количества людей. Чем меньше будет контактов, тем меньше шансов распространения. А тех, кто нарушает я не понимаю. Это зависит от нравственности и воспитания. У всех работа приостановлена, не только у крупного бизнеса, многие несут убытки и потери — это очень тяжело, но когда на кону стоит жизнь огромного количества людей, здесь нужно набраться терпения и выполнять все правила, для того чтобы справится с этим вирусом»,- говорит Аруна Жаксагулова.

По мнению Аруны, нарушающие режим ЧП подвергают опасности не только себя, но и жизнь окружающих.

«Любое наказание- это уже неприятно. Но есть категория лиц, которые не понимают насколько это серьезно. Некоторые несмотря на предупреждение все равно продолжают работу. Режим ЧП равносилен военному времени. И если чревато опасностью для общества , если некоторые люди этого не понимают, то нужно не только штрафовать, но и применять более строгие меры. Если человек морально не готов увидеть опасность — ему нужно это донести. Все делается для нашей безопасности»,- сказала Аруна Жаксагулова.

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