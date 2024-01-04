Нарушение тишины, хулиганства. Полицейские напоминают о принципе «нулевой терпимости»

Полицейские напоминают о принципе “нулевой терпимости”, сообщает Polisia.kz.

Нулевая терпимость – это отрицательная реакция на правонарушения. К примеру, это может быть бытовое насилие, мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие алкоголя в общественных местах и даже выброс мусора. Как отметили в МВД, в целях проверки эффективности работы по профилактике основных адмправонарушений проведен анализ. По данным ведомства, принцип анализа схож с теорией разбитых окон – чем активнее полиция выявляет эти нарушения, тем дисциплинированнее общество. А чем меньше беспорядка, тем меньше желание нарушать порядок. Данный принцип работает на выявление правонарушений, которые совершаются ежедневно.

К примеру, с начала прошлого года наблюдается повышение активности работы по выявлению и пресечению нарушений полиции по всей стране, в особенности в Астане, Алматы и Карагандинской области. Стало больше выявлений по мелким хулиганствам, нарушениям тишины. Растет активность по нарушениям запрета курения и правил благоустройства. Уменьшились факты по распитию алкоголя и выбросу мусора.

Всего за 11 месяцев прошлого года в рамках “нулевой терпимости” выявлено 614 тысяч административных правонарушений, из них 16 тысяч фактов мелкого хулиганства, 87 тысяч – нарушения тишины, распитие алкоголя в общественных местах – 170 тысяч, нарушение запрета курения – 16 тысяч, правил благоустройства – 203 тысячи, выброс мусора – 119 тысяч. Нетерпимость к любым правонарушениям является важным шагом к укреплению общественной безопасности. В этой связи полицейские призывают казахстанцев проявить свою гражданскую позицию, не нарушать закон, а также, заметив любое правонарушение, не оставаясь в стороне, сообщать об этом в “102”.

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