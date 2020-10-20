Нарушения карантина выявили в нескольких заведениях Костанайской области

О мониторинге соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в рамках карантинных мер рассказали в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области

С момента усиления карантина в регионе действуют 91 мониторинговых мобильных групп по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в рамках карантинных мер (ММГ), в состав которых входят сотрудники акиматов городов и районов, НПП «Атамекен», департамента полиции, органов санитарно-эпидемиологического надзора, представители СМИ, осуществляющих совместные рейдовые проверки.

В ходе совместных рейдовых мероприятий в составе ММГ за выходные дни в области 17-18 октября проверено 203 объектов, из них на 10 выявлены нарушения карантинных и противоэпидемических требований.

При запрете деятельности в г. Костанай проводили в арендуемом коттедже мероприятие «сватовство» по ул.Леонида Беды 151, в Костанайском районе в кафе «Аят» проводили праздничное мероприятие, Аулиекольском районе в кафе «Алтын Орда» праздновался день рождение, Жангельдинском районе проводили той «Беташар», в выходной день в г.Аркалык работал крытый рынок «Шынғысхан»,в г.Лисаковск осуществлял свою деятельность караоке бар «Solo», в Амангельдинском районе в селе Амангельды возле дома праздновали свадьбу в количестве 70 человек. В г.Рудном в магазине «Два шмеля», «Дом Шашлык OFF» продавцы работали без перчаток, в Алтынсаринском районе в продуктовом магазине «Медео» не велся учет термометрии. По всем вышеуказанным нарушениям материалы находятся на рассмотрении для принятия процессуального решения.

С 5 июля по 19 октября в ходе совместных рейдовых мероприятий в составе мониторинговой группы , а также органами полиции самостоятельно выявлено 5174 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. По результатам рассмотрения административных материалов составлено 1336 протоколов, наложено 884 штрафа на сумму более 62 млн тенге.

Мониторинговыми группами ДККБТУ на постоянной основе продолжается разъяснительная работа и усиленный контроль за объектами и физическими лицами по соблюдению профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения.

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