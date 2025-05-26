В 1 квартале 2025 года Высшая аудиторская палата продолжила курс на усиление контроля. Так, уже проведено 4 аудиторских мероприятия на 24 объектах. Охвачено 5,9 трлн тенге. Выявлено нарушений на 355 млрд тенге, из которых: финансовые нарушения – 3,3 млрд, неэффективное использование госсредств и ресурсов – 287,6 млрд, недочеты планирования – 64,6 млрд.

Восстановлению подлежат 3,3 млрд тенге, из которых 1 млрд уже возвращен в бюджет. Правительству направлено 32 рекомендации, объектам проверок – 159 поручений. Их исполнение находится на контроле ВАП до полного завершения.

В целом в 2025 году планируется завершить порядка 30 аудиторских мероприятий. Высшая аудиторская палата продолжает усиливать практику стратегического, риск-ориентированного подхода в государственном аудите.

Итоги 2024 года подтверждают, что качественный контроль – это не только вопрос обязательного надзора как такового, но и действенный механизм возврата средств в бюджет, предотвращения нарушений и повышения доверия общества к органам государственной власти.

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