Прокуратура Костанайского района выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок при реализации проекта по строительству водопровода в селе Владимировка.

Как сообщили в надзорном ведомстве, между отделом строительства районного акимата и подрядной организацией был заключён договор на сумму 1,4 млрд тенге. Согласно пункту 10 статьи 17 Закона «О государственных закупках», подрядчик внёс обеспечение исполнения договора в размере 157,1 млн тенге.

Однако в дальнейшем контракт был расторгнут в одностороннем порядке из-за неисполнения обязательств поставщиком. В таких случаях обеспечение исполнения договора должно быть перечислено в доход государственного бюджета.

Тем не менее, отдел строительства не предпринял необходимых мер для возврата суммы.

«По акту прокурорского надзора прокуратурой района в судебном порядке взыскано 157,1 миллиона тенге, которые поступили в доход государства», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство подчеркнуло, что надзор за законностью расходования бюджетных средств остаётся приоритетным направлением работы, и подобные проверки будут проводиться на постоянной основе.

