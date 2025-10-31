В Костанае прокуратура города добилась возврата в государственную собственность земельного участка площадью почти 57 гектаров, кадастровой стоимостью около 1,2 млрд тенге, который находился в аренде у ТОО «АБЗ плюс». Земля предоставлялась под обслуживание объектов коммерческой зоны, однако проведённый анализ выявил серьёзные нарушения, допущенные при её предоставлении. Об этом сообщает прокуратура Костанайской области.

Прокуратура установила, что участок был передан без обязательного аукциона, с нарушением санитарно-защитных норм, а также использовался не по целевому назначению. Подобные действия противоречат требованиям Земельного кодекса РК и нарушают принцип равного доступа к земельным ресурсам.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о возврате участка в доход государства. Суд полностью поддержал позицию надзорного органа, решение вступило в законную силу.

«Возврат земли — это не только восстановление законности, но и шаг к более прозрачному управлению земельными ресурсами: теперь участок может быть использован в соответствии с законом и в интересах общества. Контроль за законностью в сфере земельных отношений остаётся одним из приоритетов работы прокуратуры: цель — недопущение незаконного выделения участков, обеспечение справедливости и рационального использования природных ресурсов», — отметили в ведомстве.

