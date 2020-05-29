Нарушения выявили в детской деревне семейного типа «Жануя» в Костанае

По словам председателя Ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрия Костюкова, на постоянной основе проводится анализ выявленных финансовых нарушений.

Дмитрий Костюков в ходе внеочередной сессии Костанайского областного маслихата рассказал о нарушении, носящем системный характер и выявленном на объекте, финансируемом из областного бюджета.

«При проверке порядка ведения бухгалтерского учета коммунального государственного учреждения «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области, в связи с частой сменяемостью главных бухгалтеров, а также неполным выполнением своих должностных обязанностей, отсутствием контроля со стороны директоров учреждения, выявлены многочисленные факты нарушений. Среди них: списание продуктов питания по документам, на основании которых такие операции не производятся; отсутствие первичных документов, а именно накладных на отпуск товаров или актов поставки товаров; неполное оприходование продуктов питания поступивших в рамках спонсорской и благотворительной помощи; списание продуктов питания при условии нахождения детей в летнем лагере «Алтын гул» и отсутствия детей в учреждении»,- рассказал Дмитрий Костюков.

Также установлены нарушения по достоверности составления бюджетной отчетности, отсутствие квартальных отчетов. Кроме того, отсутствует письмо-запрос о сроках предоставлении бюджетной отчётности со стороны Управления образования.

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