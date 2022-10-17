Нарушил почти на два миллиона тенге водитель «Порше» в Костанайской области и других городах РК

В Костанайской области более 4 тысяч водителей привлечены к административной ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Правонарушения зафиксированы автоматическими средствами фиксации. Об этом рассказали в административной полиции ДП области.

С этого года для выявления нарушителей ПДД используются возможности комплекса «Ekin Patrol G2». Автокомплексы в потоке дорожного движения обнаруживают транспортные средства, водители которых уклоняются от привлечения к административной ответственности.

В ходе проведенных рейдов полицией, к примеру, задержана автомашина «Порше Кайен». За последние 2 месяца зафиксировано 74 нарушений ПДД по регионам страны. Водитель совершил 66 нарушений ПДД в Костанайской области, 6 нарушений зафиксированы в городах Астана и Караганда. На водителя наложено штрафов на сумму 1 млн. 745 тыс. тенге. Автомашина водворена на специализированную стоянку города Костанай.

1 октября в городе Житикара задержан водитель автотранспорта с российским учетом. В течение 15 дней жителем района совершено 42 нарушения ПДД на сумму почти 900 тысяч тенге. Автомашина водворена на специализированную стоянку.

7 октября в Мендыкаринском районе задержана автомашина «Тойота Ланд Крузер», также с иностранным учетом. Водитель нарушил ПДД 16 раз на сумму более 274 тыс. тенге. В тот же день, в Карабалыкском районе на посту «Рубеж» задержана автомашина «Лада Веста» с российским учетом за которым значится 13 на сумму более 363 тысяч тенге. Водителям вручены уведомления об оплате штрафа.

Кроме того, за уклонение от заключения договора об обязательном страховании по ст.230 ч.2 КоАП РК привлечено 112 водителей.

Всего полицейскими жителям области вынесено 2 745 предписаний для уплаты административных штрафов. На специализированную стоянку водворено 85 транспортных средств, 68 водителей приняли меры к заключению договора страхования.

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