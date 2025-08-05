Сообщение о нарушении правил парковки привело костанайских полицейских к неожиданным результатом. Автомобиль ВАЗ-21907, припаркованный с нарушением, оказался не просто транспортом, а настоящим мобильным складом подозрительных предметов. За рулем находился 27-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Поведение водителя сразу вызвало у патрульных сомнения — он вел себя нервно и неадекватно. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился под воздействием каннабиноидов.
При осмотре автомобиля полицейские обнаружили зип-пакеты с белым порошком, разноцветные рулоны изоленты, электронные весы, перчатки. Некоторые свертки были плотно обмотаны изолентой.
Позже водитель раскрыл места тайников. В лесопосадках города и посёлка Аманкарагай оперативники обнаружили ещё несколько свёртков с порошкообразным веществом.
Из незаконного оборота изъято 210 граммов мефедрона — это примерно 400 разовых доз, которые не попали на городские улицы.
В отношении подозреваемого возбуждено досудебное расследование по статье о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Согласно законодательству, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас полиция проверяет его причастность к другим аналогичным эпизодам.
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