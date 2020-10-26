«Нарушителей незамедлительно привлекать к ответственности»- Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперштаба

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где рассмотрели вопросы соблюдения карантинных мероприятий.

Мониторинговыми группами за последнюю неделю было проверено 1 173 объекта, при этом выявлено всего 49 нарушений.

«Отмечу, что, несмотря на вводимые ограничения, жителями области проводятся массовые мероприятия, а также имеются факты не соблюдения карантинных мероприятий представителями бизнеса .Работа мониторинговых групп по соблюдению карантинных мероприятий будет продолжена, тем самым нарушители карантинного режима будут незамедлительно привлекаться к ответственности»,- сообщил глава региона на своей станице в Instagram.

В связи с этим, Архимед Мухамбетов поручил усилить работу в составе мониторинговых групп, а также применять меры административного воздействия к нарушителям.

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