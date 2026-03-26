Наказание для нарушителей ПДД хотят ужесточить: в Казахстане заявили о новых мерах

Депутат Сената, бывший вице-министр внутренних дел Марат Кожаев 26 марта 2026 года в кулуарах парламента выступил за ужесточение ответственности для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему не удаётся выявлять и оперативно наказывать частых нарушителей, он отметил, что полиция не игнорирует правонарушения, однако её ресурсов не всегда хватает для полного контроля. По его словам, невозможно обеспечить постоянное наблюдение за каждым водителем, поэтому необходимо менять подходы и усиливать законодательство.

Кожаев подчеркнул, что большинство автомобилистов соблюдают правила, а доля системных нарушителей составляет около 5–6%. При этом речь идёт о водителях, на счету которых может быть 100 и более нарушений.

По мнению сенатора, для таких граждан следует отменить действующие послабления, включая скидку 50% при оплате штрафов, а также применять более жёсткие меры — вплоть до лишения водительских прав, обязательной пересдачи экзаменов и введения дополнительных проверок, аналогичных тем, что используются в ряде европейских стран.