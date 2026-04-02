Нарушителей ПДД в Казахстане хотят наказывать строже

Депутаты Сената направили запрос Премьер-министру Казахстана Олжас Бектенов с предложением ужесточить ответственность для системных нарушителей правил дорожного движения. Об этом заявил сенатор Марат Кожаев.

Причина — рост ДТП

Поводом для обращения стали очередные аварии с жертвами, вызванные грубыми нарушениями ПДД.

По словам сенатора, в крупных городах всё чаще фиксируются агрессивное вождение, превышение скорости и ночные гонки, а действующие меры не всегда работают.

Штрафы не пугают водителей

Как отметил Кожаев, для части автомобилистов штрафы перестали выполнять профилактическую функцию и воспринимаются как «плата за комфорт».

В результате системные нарушители продолжают ездить до тех пор, пока их действия не приводят к серьёзным последствиям.

Проблема с контролем скорости

Сенатор указал и на недостатки текущей системы фиксации нарушений.

Сейчас контроль носит точечный характер: водители снижают скорость перед камерами, а затем снова её превышают.

Чтобы решить проблему, предлагается расширить практику контроля средней скорости и внедрить её не только на трассах, но и в городах.

Какие меры предлагают

Сенаторы предлагают ввести «нарастающую» модель ответственности:

— отменить скидки на оплату штрафов

— ограничивать право управления до пересдачи экзамена

— увеличивать сроки лишения прав за повторные нарушения

— применять административный арест за грубые нарушения

Новый подход к водителям

Также предлагается внедрить риск-ориентированную систему оценки водителей.

Она будет учитывать не только факт нарушения, но и поведение за рулём — включая склонность к агрессивному вождению и психологические особенности.

Поощрения для аккуратных водителей

Помимо ужесточения наказаний, сенаторы предлагают стимулировать законопослушных водителей:

— снижать стоимость страхования

— предоставлять различные льготы

В целом инициатива направлена на переход от реакции на последствия ДТП к их предотвращению и формирование культуры безопасного вождения.

