Нарушителей ПДД в Казахстане хотят наказывать строже

Депутаты Сената направили запрос Премьер-министру Казахстана Олжас Бектенов с предложением ужесточить ответственность для системных нарушителей правил дорожного движения. Об этом заявил сенатор Марат Кожаев.
Причина — рост ДТП
Поводом для обращения стали очередные аварии с жертвами, вызванные грубыми нарушениями ПДД.
По словам сенатора, в крупных городах всё чаще фиксируются агрессивное вождение, превышение скорости и ночные гонки, а действующие меры не всегда работают.
Штрафы не пугают водителей
Как отметил Кожаев, для части автомобилистов штрафы перестали выполнять профилактическую функцию и воспринимаются как «плата за комфорт».
В результате системные нарушители продолжают ездить до тех пор, пока их действия не приводят к серьёзным последствиям.
Проблема с контролем скорости
Сенатор указал и на недостатки текущей системы фиксации нарушений.
Сейчас контроль носит точечный характер: водители снижают скорость перед камерами, а затем снова её превышают.
Чтобы решить проблему, предлагается расширить практику контроля средней скорости и внедрить её не только на трассах, но и в городах.
Какие меры предлагают
Сенаторы предлагают ввести «нарастающую» модель ответственности:
— отменить скидки на оплату штрафов
— ограничивать право управления до пересдачи экзамена
— увеличивать сроки лишения прав за повторные нарушения
— применять административный арест за грубые нарушения
Новый подход к водителям
Также предлагается внедрить риск-ориентированную систему оценки водителей.
Она будет учитывать не только факт нарушения, но и поведение за рулём — включая склонность к агрессивному вождению и психологические особенности.
Поощрения для аккуратных водителей
Помимо ужесточения наказаний, сенаторы предлагают стимулировать законопослушных водителей:
— снижать стоимость страхования
— предоставлять различные льготы
В целом инициатива направлена на переход от реакции на последствия ДТП к их предотвращению и формирование культуры безопасного вождения.
