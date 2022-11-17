Нарушители «по привычке». Правила проезда перекрестка с круговым движением, обозначены законом

Как проехать «кольцо». Запрос в поисковых системах довольно популярный.

Включать или нет поворотник, если да, какой. И есть ли особые правила по выезду с перекрестка с круговым движением, иначе говоря при движении «по кольцу». Костанайцы, как и жители многих других городов Казахстана, на самом деле нарушают ПДД. Ведь в правилах дорожного движения это обозначено достаточно четко. При въезде на кольцо, водитель должен включить правый указатель поворота, так как движение осуществляется против часовой стрелки. А не левый, как мы привыкли. Выезд «с кольца» также обозначен строго — только с крайней правой полосы, а не с «внутренней», той что ближе к «кольцу».

«Соответственно по круговому движению, где один водитель по крайней правой полосе едет по кольцу, а тот водитель который едет по внутренней полосе, собираясь выезжать, включает правый поворотник, создает аварийную ситуацию. В данном случае он нарушает ПДД , так как он заблоговременно не занял соответствующее крайнее положение, то есть двигаясь по кольцу, водитель должен заранее понимать с какого выезда ему необходимо выехать, заранее перестроится, соблюдая все правила перестроения, маневрирования», — объясняет заместитель начальника МПС Алмат Карымсаков.

Возникает резонный вопрос, если все ездят не по правилам, какие меры могут быть применены в адрес нарушителей, не знающих правил дорожного движения. Ведь незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.

«В данном случае это не будет являться грубым нарушением ПДД, соответсвенно гле-то при остановке сотрудником полиции или там при попадании на видеозапись, с данным водителем будет проведена профилактическая беседа, будут разъяснены ПДД, водитель не будет привлекаться к административной ответственности», — говорит Алмат Карымсаков.

«К административной ответственности привлекают за другие нарушения. Как отметил Алмат Карымсаков, большинство ДТП, которые происходят на территории города, связаны с пешеходами. Либо водитель не уступает дорогу, либо сам пешеход поступает неосмотрительно. Зачастую пешеходы переходя проезжую часть дороги, подходя к проезжей части не убеждаются — уступает ли водитель ему дорогу. Хотя в правлах дорожного движения четко написано, чьл пешеход подходя к проезжей части, должен убедиться в своей безопасности, убедиться что ему предоставлено право преимущества», — говорит полицейский.

В связи с этим полицейские просят особенно сейчас с наступлением зимы, когда на дорогах гололед и транспортное средство невозможно остановить быстро, быть бдительными всех участников дорожного движения. Пешеходам рекомендуют быть более осторожными, а водитителям вдвое усилить внимание и снижать скорость, вплоть до минимальной, при приближении к пешеходному переходу.

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