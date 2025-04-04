Нарушившим правила дорожного движения водителям электросамокатов грозит административный штраф свыше 11 тысяч тенге. В прошлом году патрульная полиция Костаная привлекла к ответственности больше 1300 горожан.

С наступлением весны электросамокаты становятся популярным средством передвижения, но вместе с этим приходит и определённая опасность. Многие водители такого мобильного транспорта нарушают правила дорожного движения, вместе с этим увеличивают риск ДТП на дорогах и наезды на пешеходов. Мы спросили костанайцев, как они относятся к электросамокатам.

«Когда гуляешь в парке с ребенком, уже неоднократно было, что сбивали, молодежь катается, несется, как бы, это, правда, небезопасно».

«По моим наблюдениям, вообще иногда теряют бдительность и едут не по проезжей части, а там где люди, пешеходы. На моих глазах было такое, что я видела, как в женщину прям въехали на самокате на всей скорости. Поэтому это опасно я считаю, для обеих сторон».

«Наш город ужасно приспособлен для велосипедов и самокатов. У нас не хватает велодорожек и разделительных линий для пешеходов и самокатчиков».

«Я сама катаюсь периодически. Единственное, немножко негативно отношусь к тем, кто на правила дорожного движения не обращает внимания. Считаю, что если ты на самокате, то ты уже не пешеход. И нужно как-то осторожней относиться».

За прошлый год и начало нынешнего в Костанае не зарегистрировано ни одного ДТП с участием электросамокатов. С момента введения правил управления этими транспортными средствами прошло полтора года, но, как отмечают в городском управлении полиции, водители электросамокатов продолжают нарушать ПДД: не используют защитные шлемы, не соблюдают скоростной режим. При этом полицейские не имеют правовой возможности замерить скорость электросамокатов во время движения.

«У нас есть приборы, который измеряет скоростной режим транспортных средств, но так как электросамокат еще не транспортное средство — это более как велосипед, мопеды только в этом году начали регистрировать, поэтому скоростной режим применять в отношении электросамокатов это неправомерно пока», — сообщает старший инспектор патрульной полиции Костаная Ерлик Сурганов.

Впервые нарушившему правила дорожного движения водителю электросамоката будет вынесено предупреждение. За повторное нарушение в течение года предусмотрен административный штраф в размере 3 МРП, то есть более 11,5 тысяч тенге. В 2024 году к административной ответственности были привлечены 1380 костанайцев. Старший инспектор патрульной полиции Костаная напомнил, что пешеходный переход водители электросамокатов обязаны пересекать пешком. А ещё по правилам разрешено выезжать на дорогу только совершеннолетним водителям электросамоката, имеющим водительское удостоверение любой категории, при этом во время движения обязательно должны быть надеты шлем и светоотражающий жилет. Скорость на дороге не должна превышать 25 км/ч и не более 6 км/ч на тротуарах.

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