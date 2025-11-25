В Казахстане обсуждается пакет налоговых изменений — повышение НДС до 16%, сужение режима упрощённой декларации и дополнительные требования для малого и среднего бизнеса. Экономист Рахим Ошакбаев предупреждает: одномоментный рост фискальной нагрузки рискует лишить предпринимателей рентабельности.

По оценке эксперта, для части компаний, работавших по упрощёнке со ставкой 3%, фактическая нагрузка может вырасти кратно — до 16% НДС плюс 20% корпоративного подоходного налога.

«Коммуникационная политика в отношение повышения налогов, сокращения режима упрощенной декларации, ужесточение для МСБ, и тут же важно, что НДС не просто повышается с 12% до 16% на 4 %, нет. Они же хотят повысить с 3% упрощёнки до 16% НДС плюс 20% ещё КПН, то есть просто одномоментно резко, радикально увеличивать налоговою нагрузку», — сказал Рахим Ошакбаев.

Он прогнозирует «очень сложный год».

«Как отреагирует бизнес? Безусловно не будет рентабельности, он либо будет закрываться банкротиться, либо пытаться как-то уходить в тень. Поэтому эти негативные ожидания они оправданы. Нас ждет очень сложный год. Буквально вчера МВФ выступил со своим прогнозом, что в Казахстане до 2029 года будет двузначная цифра инфляции. На мой взгляд, конечно, мы, наверное, эту чашу, скажем так, некомпетентной экономической политики наверное должны испить до дна», — отметил экономист Рахим Ошакбаев.

