Нас ждут новые ограничения? Почему в Казахстане снова рост заболевших коронавирусом

Чем вызван рост заболевших коронавирусной инфекцией и введут ли в Казахстане ограничительные меры. Ситуацию прокомментировали в управлении эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, передает корреспондент Tengrinews.kz.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Специалисты объяснили, чем вызван рост заболевших.

«В принципе, и предполагалось, что с наступлением летнего периода, отпусков казахстанцы очень активно выезжают на отдых как в переделах Казахстана, так и за рубеж. В этот период у нас отмечается рост заболеваемости не только коронавирусной инфекцией. За исключением тех лет, когда были карантинные ограничения, ежегодно в период туристической активности отмечается рост инфекционных заболеваний. Люди очень много ездят, большое количество контактов во время отдыха как за рубежом, так и у нас. Поэтому такой относительный рост заболеваемости мы и ожидали», — сообщила руководитель управления эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями Роза Кожапова.

Сообщается, что в Казахстане сейчас циркулирует штамм «омикрон». Наибольший рост заболеваемости отмечен в крупных городах — Нур-Султане и Алматы. По официальным данным, ситуация в стране не критическая.

«На сегодня необходимости усиления и введения каких-то ограничительных мероприятий мы не видим. Мы всегда говорили, что основанием для этого является не только рост заболеваемости, но и нагрузка на систему здравоохранения. На сегодня у нас занятость инфекционных коек по республике составляет всего 3 процента, реанимационных коек — 1 процент. Среди тех случаев, которые вновь выявлены, в принципе, тяжелых случаев практически нет. Большинство пациентов получают лечение в амбулаторных условиях. (…) Летальных случаев не было«, — отметила Роза Кожапова.

По официальным данным, в стационарах республики находится 35 человек. У троих пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к тяжелому.

Специалисты отмечают, что рост заболевших коронавирусом отмечается не только в Казахстане. За последнюю неделю заболеваемость выросла в 120 странах: Греции, Германии, Италии, Индии, Мальдивах, Черногории, Чехии, Узбекистане и др.

«Эмираты — на 15 процентов рост за последние семь дней, Турция и Египет — там нет данных о росте и снижении, значит, там ситуация за последние 7 дней не изменилась, стабильно. (…) Соответственно, необоснованно думать и ждать, что у нас заболеваемость будет снижаться», — сообщила руководитель управления эпидемиологического контроля за инфекционными болезнями.

Специалисты рекомендуют пройти вакцинацию, ревакцинацию, носить маски, если в окружении находятся люди с симптомами ОРВИ.