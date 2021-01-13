Население Костанайской области сталкивалось с коррупцией меньше всех — результаты опроса

Население Костанайской области сталкивается с коррупцией меньше всех, в сравнении с жителями других регионов. Таким стал результат проведенных опросов среди казахстанцев за прошлый год. Исследованием занималось одно из отделений международных организаций, передает alau.kz

Костанайская область оказалась в числе регионов, в которых люди реже всего сталкивались с проявление коррупции в государственных органах. К такому выводу по итогам прошлого года пришло казахстанское отделение одной из международных организаций. Она занимается исследованием и опросами населения по вопросам коррупции.

«В региональном разрезе чаще с коррупцией сталкивались в таких областях, как Жамбылская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Атырауская области. В этих регионах наши корреспонденты сообщили, что необходимость договариваться возникала чаще»,- рассказала на столичном брифинге Ольга Шиян, исполнительный директор ОФ «TRANSPARENCY KAZAKHSTAN».

Проведенное исследование выявило и еще один интересный момент. Как оказалось, восприятие людей в том какие гос.органы наиболее коррумпированы отличается от того, что происходит на практике. Например, казахстанцы считают суды, вузы и таможню одними из гос.структур где чаще всего берут взятки. Такой результат показал опрос, проведенный организацией. На деле же это все оказывается несколько иначе.

«Из тех, кто попадал, где был реальный коррупционный опыт топ государственных организаций составляют: на первой позиции больницы, гос.больницы и поликлиники; на второй – полиция; третье место – управление земельных отношений; четвертое – ЦОНы, гос. детские сады, центры занятости, колледжи, школы, военкоматы, налоговая служба»,- привела результаты исследования Ольга Шиян.

Пойти на дачу взятки людей подталкивают житейские проблемы, требующие неотложного решения. Свой отпечаток оставила и ситуация вокруг COVID-19. И об этом вновь говорят результаты проведенного исследования.

«В ходе опроса мы описали 72 повода, среди которых наиболее распространенными оказались получение лечения либо направление на лечение в больницах, что связано как с болезнями, вызванными пандемией, так и болезнями не характерными для пандемии. Второе место среди причин оказалось устройство на работу, а третье место устройство ребенка в детский сад»,- сообщила Ольга Шиян.

Несмотря на то, что опрошенные респонденты основывались на собственном опыте, говорить о том, что уровень коррупции в стране возрастает, исследователи не могут. Ситуация на их взгляд обратная. В Казахстане снижается частота обращения людей ко взяткам, а доверие к государственным органам постепенно возрастает.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.