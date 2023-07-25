Наш отдых в санатории Айсары

Мое первое знакомство с Казахстаном состоялось в июне нынешнего года. После операции на ЖКТ врачи посоветовали подруге пройти оздоровление в хорошем санатории, и упомянули про курорт Сарыагаш, пользующийся неплохой репутацией по части реабилитации в сфере аналогичных заболеваний. Поскольку отправляться на отдых в незнакомое место одной ей не хотелось, она предложила поехать вместе. Впереди были студенческие каникулы; особых планов не было, и я согласилась. Тем более, что мое здоровье тоже оставляло желать лучшего: хронический тонзиллит в сочетании с холециститом в 21 год — почему бы не попытаться привести здоровье в порядок.

Посмотрите список санаториев на курорте Сарыагаш.

Как мы выбирали санаторий

Итак, мы стали выбирать оздоровительную базу отдыха, которая подходила бы, исходя из диагнозов, нам обеим. Выбор пал на Казахстан еще и потому, что Омская область, где мы живем, граничит с этим государством. А значит, расходы на дорогу будут минимальными, да и путь займет не слишком много времени.

Просмотрев в интернете информацию о курорте Сарыагаш, мы оценили свои финансовые возможности и решили остановить выбор на санатории «Айсары» в поселке Коктерек. Оплата 10-дневной путевки обошлась в 169000 тенге на одного человека, что в переводе на российские рубли соответствовало на тот момент примерно 33000. Учитывая, что в стоимость, кроме проживания, включено 4-разовое питание и 24 вида процедур, включая оздоровительные мероприятия с легендарной минеральной водой Сарыагаш, этот вариант был самым оптимальным. А еще мы поизучали отзывы отдыхающих и убедились, что санаторий действительно соответствует всем ожиданиям.

Впечатления от санатория

Когда мы приступили к поиску билетов на поезд, выяснилось, что путь нам предстоит довольно долгий: почти двое суток, учитывая одну пересадку. Но, поскольку мы уже пребывали в предвкушении отдыха, время в дороге не имело для нас значения. И вот 16 июня мы прибыли на отдых в Сарыагаш. Трансфер был согласован с администрацией санатория заранее, поэтому уже примерно через час после прибытия в Шымкент мы были на территории базы отдыха.

Санаторий привел нас в восхищение с первой минуты. Площадка перед комплексом выложена плиткой и идеально ухожена; номер, как будто после свежего евроремонта; присутствует все, начиная с современной мебели и заканчивая кондиционером, холодильником и телевизором. В общем, создается впечатление, что ты находишься в отеле достойного уровня.

Лечебные процедуры оказались разнообразными, полезными и приятными. По основной программе, входящей в стоимость путевки, я воспользовалась, в числе прочего, минеральными ваннами, восходящим и циркулярным душем, фитотерапией. Еще присутствовал широкий спектр платных услуг, включая душ Шарко, фитобочку, соляную шахту и грязелечение. Цены на процедуры были вполне доступными, поэтому мы с удовольствием ими воспользовались. Отдыхом в «Айсары» мы остались очень довольны; поскольку получили огромный прилив энергии и позитива!

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