Наша цель: повышение уровня жизни каждого гражданина!

Кандидат в депутаты в Костанайский областной маслихат Андрей Двуреченский провел акцию «От двери к двери» в селе Тохтарово Житикаринского района, с целью разъяснения и обсуждения предвыборной программы партии «Nur Otan».

Со слов кандидата, он не первый раз встречается с жителями села Тохтарово и каждый раз рад новой возможности пообщаться с людьми труда, которые всю свою жизнь прожили в селе. Андрей Двуреченский беседовал с сельчанами на разные темы, говорили о том, что и как меняется жизнь к лучшему, что не надо бояться перемен и высказывать свою гражданскую позицию. Настрой у сельчан положительный, хотя был очень тяжелый год и засуха не позволила вырастить достойный урожай.

Но эти люди не привыкли жаловаться и верят в то, что грядут перемены к лучшему. Программа партии предусматривает развитие сел и для этого будут предприняты меры: стимулирование кооперации на селе, сдача сырья сельхозпроизводителям на переработку. Помимо этого 100% городского и сельского населения получат доступ к услугам водоснабжения. В Костанайской области будет проведена цифровизация животноводства и растениеводства путём создания до 2025 года по точному земледелию 60 ферм (из них 3 фермы в 2021 году в Тохтаровском с/о), в животноводстве 20 продвинутых ферм, что позволит создать новые рабочие места.

Партия будет стремиться обеспечить рост благосостояния казахстанских семей, счастливое детство для детей, уверенное будущее для подрастающего поколения и заботу о старших.

Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»

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