Наша область все еще находится в «красной» зоне — Архимед Мухамбетов провел заседание оперштаба

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ.

«К сожалению наблюдается тенденция роста заболеваемости, в связи с этим наша область все еще находится в «красной» зоне. Так, по состоянию на 1 ноября было зарегистрировано 13 заболеваний в сутки, а на 30 ноября зарегистрировано 87 случаев заболевания в сутки. Отмечается рост заболеваемости в 6,5 раз. Поэтому вынуждены принять решение о продлении действующих карантинных мер еще на одну неделю до 7 декабря текущего года»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Также была рассмотрена работа мониторинговых групп в Наурзумском, Амангельдинском и Джангельдинском районах. С 6 ноября по настоящее время проведено 1784 рейда, проверкой охвачены 8376 объектов, в ходе которых выявлено 1305 нарушений.

«Еще раз призываю жителей области соблюдать все правила и вводимые ограничения по недопущению дальнейшего распространения КВИ. В случае улучшения эпидситуации будут введены послабления режима карантина».- обратился Архимед Мухамбетов.

По итогам заседания штаба аким поручил обеспечить усиленный контроль за ситуацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, усилить работу мониторинговых групп, а также активизировать разъяснительную работу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.