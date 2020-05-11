«Наша страна подошла к сложному посткризисному периоду» — Екатерина Смышляева

На территории Казахстана 11 мая завершился режим чрезвычайного положения, введенный 15 марта из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Сегодня Глава государства озвучил ряд стабилизационных мер. Председатель территориального объединения профсоюзов, руководитель депутатской фракции партии «Nur Otan» в Костанайском областном маслихате Екатерина Смышляева считает, что они направлены, прежде всего, на восстановление экономики.

«Наша страна подошла к сложному посткризисному периоду. Кроме того, большая доля предстоящих изменений касается социальной сферы. Работа в режиме ЧП показала слабые места в том числе и социальной политики. Так, в сфере трудовых отношений мы столкнулись с глобальной проблемой незащищенности неформально занятых работников. Кроме отсутствия каких-либо гарантий в обеспечении условий труда, выплаты заработной платы и социального пакета, таким гражданам, оказалось невозможно доказать факт потери дохода, они не являются участниками пенсионной системы, не имеют социальной и медицинской страховки. В случае сокращения не могут претендовать на выплаты по потере работы, медицинскую помощь в рамках ОСМС и иные виды социальной поддержки. В ходе оформления государственного пособия часть из неформально занятых, единожды оплатив ЕСП, зарегистрировала себя в качестве субъекта трудовых отношений. Особое внимание Президент обратил на государственную поддержку именно этих граждан, отметив, что нельзя допустить их возвращение на теневой рынок труда. Это станет возможным благодаря мерам поддержки подсобных хозяйств, реализации проекта по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до прилавка», упрощению процедуры регистрации на бирже труда и усилении ресурсной поддержки дорожной карты занятости. В ближайшее время все эти меры должны привести к легализации большей части трудовых отношений, оздоровлению рынка труда и увеличении вовлеченности граждан в системы социального и медицинского страхования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.